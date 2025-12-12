Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kasus Penipuan Online Bursa Kerja Marak, Polisi Diminta Perkuat Sistem Mitigasi

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:22 WIB
Kasus Penipuan Online Bursa Kerja Marak, Polisi Diminta Perkuat Sistem Mitigasi - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal. Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mengaku resah melihat maraknya kasus penipuan daring atau online yang menjanjikan pekerjaan bergaji besar ke calon pelamar.

"Banyak warga mengaku tertipu tawaran kerja yang tidak jelas sumbernya," kata dia kepada awak media, Jumat (12/12).

Legislator fraksi Golkar itu menuturkan saat ini banyak menerima laporan calon pelamar yang ditipu setelah dijanjikan kerja bergaji tinggi dengan modus beragam.

Baca Juga:

"Polanya makin beragam dan ini perlu perhatian serius,” ujar Rizki.

Aktivis 1998 itu meminta kepolisian, khususnya di Kepulauan Riau menerapkan mitigasi yang efektif terhadap jaringan penipuan berbasis online.

Rizki mengatakan mitigasi bisa dilakukan melalui koordinasi lintas satuan dan edukasi publik yang harus diperluas.

Baca Juga:

“Kampanye aktif mengenai modus-modus penipuan online, tanda-tanda tawaran mencurigakan, hingga cara melapor yang benar perlu terus dilakukan. Masyarakat harus makin terlindungi,” kata dia.

Selain mitigasi, Rizki juga mengajak para korban bisa melapor ke polisi apabila menjadi korban penipuan online menjanjikan pekerjaan.

Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mengaku banyak menerima laporan warga yang menjadi korban kasus penipuan online terkait pekerjaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penipuan Online  Kasus Penipuan Online Bursa Kerja  rizki faisal  DPR RI 
BERITA PENIPUAN ONLINE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp