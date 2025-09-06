Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya, 12 Orang Jadi Tersangka

Sabtu, 06 September 2025 – 12:40 WIB
Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya, 12 Orang Jadi Tersangka - JPNN.COM
Sejumlah massa tidak dikenal mendatangi rumah Anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025). (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/foc/am.)

jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka kasus penjarahan rumah Anggota Komisi IX DPR (nonaktif) Surya Utama atau Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (30/8) malam. Para tersangka itu memiliki peran berbeda-beda.

“Sebanyak 12 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/9).

Alfian menambahkan bahwa 12 tersangka tersebut punya peran masing-masing dalam melakukan aksinya, yakni sebagai provokator, pelaku penjarahan dan penyerangan kepada petugas. Pihaknya akan terus melakukan pengembangan penyelidikan terhadap pelaku lainnya dalam kasus penjarahan tersebut.

Baca Juga:

Sebelumnya, polisi menetapkan sebanyak enam orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Uya Kuya.

Keenam tersangka tersebut sudah ditetapkan status hukumnya setelah dilakukan pemeriksaan intensif.

Sementara, satu orang baru tertangkap Rabu (3/9) sekitar pukul 11.00 WIB.

Baca Juga:

Adapun kasus penjarahan di rumah Uya Kuya itu menjadi sorotan publik setelah kediaman politikus itu diserbu massa.

Beredar sebuah video yang menampilkan kediaman artis sekaligus anggota DPR di kawasan Jakarta Timur itu didatangi massa, Sabtu (30/8) malam.

Kasus penjarahan rumah Uya Kuya, 12 orang sudah ditetapkan jadi tersangka. Peran tersangka berbeda-beda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penjarahan  Uya Kuya  Tersangka  Polisi  kasus penjarahan 
BERITA PENJARAHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp