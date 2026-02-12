Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kasus Pensiunan ASN Blora Tendang Kucing, Begini Info dari Kombes Artanto

Kamis, 12 Februari 2026 – 10:45 WIB
Kasus Pensiunan ASN Blora Tendang Kucing, Begini Info dari Kombes Artanto - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - Polda Jawa Tengah (Jateng) mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan oleh pensiunan ASN terhadap seekor kucing yang viral di Kabupaten Blora, yang berujung kucingnya mati.

"Kami menyampaikan bahwa atensi diberikan karena kasus tersebut telah menyita perhatian luas masyarakat, termasuk komunitas pecinta hewan," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto.

Hal itu disampaikannya saat menerima laporan serta aspirasi dari pemilik kucing, Firda Latifah Anwar yang didampingi perwakilan Komunitas Cat Lovers in The World (CLOW) Solo, Hening Yulia, di Blora, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga:

Dia menyebut penyidik Polres Blora telah melakukan sejumlah langkah awal, mulai pemeriksaan saksi-saksi, klarifikasi terhadap pihak terkait, hingga pendalaman rekaman video yang beredar di media sosial.

"Setiap laporan masyarakat kami tindak lanjuti secara serius. Saat ini proses penyidikan masih berjalan di Polres Blora dengan supervisi dari Polda Jateng," ujarnya.

Perkara tersebut kini ditangani Polres Blora dengan supervisi langsung dari Polda Jateng guna memastikan penyidikan berjalan profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga:

Artanto menegaskan kepolisian berkomitmen menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana, termasuk kekerasan terhadap hewan, sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi serta tetap memercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum.

Kombes Artanto menyebut Polda Jateng memberi atensi terhadap kasus pensiunan ASN di Blora tendang kuncing hingga kucingnya mati setelah kejadian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tendang kucing  Pensiunan ASN  blora  polres blora  Polda Jateng  Kombes Artanto  Kekerasan 
BERITA TENDANG KUCING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp