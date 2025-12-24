Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Kasus Penyalahgunaan LPG Bersubsidi Terungkap, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Kepolisian

Rabu, 24 Desember 2025 – 21:35 WIB
Kasus Penyalahgunaan LPG Bersubsidi Terungkap, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Kepolisian - JPNN.COM
Kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi terungkap, Pertamina Patra Niaga regional Jawa Barat mengapresiasi Kepolisian. Foto dok. Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) mengapresiasi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atas keberhasilan mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram (kg) yang disuntikkan ke dalam tabung LPG nonsubsidi 12 kg dan 50 kg di wilayah Jakarta Timur dan kota Depok.

Sales Area Manager Retail Jabode Ivan Syuhada, menyatakan dukungan penuh Pertamina terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya atas dukungan dalam menjaga penyaluran subsidi tepat sasaran. Kami tidak mentolerir adanya pelanggaran," kata Ivan Syuhada dalam keterangannya, Rabu (24/12).

Baca Juga:

Dia melanjutkan, apabila terdapat mitra yang terbukti melanggar, akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan berlaku.

"Proses pemindahan LPG atau BBM yang tidak sesuai prosedur sangat berbahaya, mengingat SPBE memiliki standar keselamatan yang ketat dan pemindahan manual berisiko menimbulkan kecelakaan maupun kebakaran, sambung Ivan. 

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria juga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Polda Metro Jaya dalam menindak penyalahgunaan LPG bersubsidi. 

Baca Juga:

Dia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan penyalahgunaan kepada pihak yang berwenang. 

"Menjelang periode Natal dan Tahun Baru, kami memastikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman, dengan menyiagakan pangkalan LPG, Tim Satgas Nataru, serta layanan Call Center 135,” ujar Satria. 

Kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi terungkap, Pertamina Patra Niaga regional Jawa Barat mengapresiasi Kepolisian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LPG  LPG subsidi  PT Pertamina Patra Niaga  BBM 
BERITA LPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp