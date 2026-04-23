Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kasus Peredaran Narkoba dalam Rutan: Ammar Zoni Divonis 7 Tahun Penjara

Kamis, 23 April 2026 – 17:48 WIB
Ammar Zoni di dalam ruang sidang PN Jakarta Pusat, Kamis (23/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang atas kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rutan yang menjerat Ammar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan.

Dalam pembacaan putusan tadi, kakak Aditya Zoni itu divonis 7 tahun penjara atas kasus peredaran narkoba di rumah tahanan (rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Ammar Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I beratnya melebihi lima gram sebagaimana dakwaan primer," ujar Dwi Elyarahma dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Ammar Akbar dengan pidana penjara selama tujuh tahun," sambungnya.

Kemudian, Ammar Zoni juga dijatuhi denda senilai Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Dia dinyatakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar putusan, majelis hakim pun memberikan kesempatan kepada Ammar Zoni untuk menanggapi vonis tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus Peredaran Narkoba dalam Rutan  Ammar Zoni  aditya zoni  Artis Narkoba 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp