JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kasus Perselingkuhan Insanul dan Inara Rusli Memanas, Hotman Paris: Istri Sah Jadi Penentu

Sabtu, 17 Januari 2026 – 22:33 WIB
Kasus Perselingkuhan Insanul dan Inara Rusli Memanas, Hotman Paris: Istri Sah Jadi Penentu - JPNN.COM
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Konflik antara Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa makin memanas.

Pengacara kondang Hotman Paris menilai wajar jika Insan dan Inara terlihat ngotot mencari jalan damai dengan Mawa.

Pasalnya, masa depan kasus dugaan perzinaan itu sepenuhnya berada di tangan sang istri sah.

Hotman menjelaskan, laporan perzinaan yang dilayangkan Mawa merupakan delik aduan, sehingga kasus baru bisa berhenti jika pelapor mencabut aduannya.

Hotman mengungkapkan bahwa selama istri sah tidak mencabut laporannya, perkara akan terus berjalan.

"Dalam kasus ini, istri sah yang jadi penentu nasib Insan dan Inara,” ujar Hotman Paris dikutip dari Intens Investigasi, Sabtu (17/1).

Menurut Hotman, langkah perdamaian tak bisa dipaksakan, karena satu-satunya cara Insan dan Inara keluar dari masalah ini adalah si istri sah mencabut laporan.

"Tidak ada pilihan lain. Kunci perdamaian ada di tangan pelapor," ungkap Hotman.

Hotman Paris sebut kunci perdamaian kasus Insanul Fahmi dan Inara Rusli, yang sepenuhnya ada di tangan Wardatina Mawa.

