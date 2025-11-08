Kasus Perundungan di Salah Satu SMP Viral, Pemda Blora Langsung Ambil Langkah Tegas

jpnn.com, BLORA - Kasus dugaan perundungan di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menjadi perhatian publik.

Dalam video berdurasi 25 detik itu, tampak seorang siswa mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa temannya di dalam kamar toilet sekolah.

Korban terlihat dipukul dan diejek, sementara siswa lain hanya menonton tanpa berusaha melerai.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Sunaryo di Blora, Sabtu membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait kejadian tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Kasus ini akan ditangani secara serius agar tidak terulang lagi,” ujarnya.

Pihak sekolah pun bergerak cepat dengan memanggil para siswa yang terlibat serta orang tua masing-masing untuk dilakukan mediasi.

Kepala sekolah menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang mencoreng nama baik sekolah.

“Kejadian ini terjadi pada Jumat (8/11) saat jam istirahat. Kami sudah mempertemukan orang tua pelaku dan korban, serta berkoordinasi dengan Polsek, Unit PPA Polres Blora, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial untuk langkah pembinaan selanjutnya. Sekolah sangat prihatin atas kejadian ini,” ungkapnya.