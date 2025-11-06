Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Kasus Perusakan di Kampus UNM Parangtambung, 5 Motor Hangus Dibakar

Kamis, 06 November 2025 – 04:00 WIB
Kasus Perusakan di Kampus UNM Parangtambung, 5 Motor Hangus Dibakar
Sejumlah kendaraan hangus terbakar usai sejumlah orang tidak dikenal menyerang di area Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Parangtambung, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/11/2025) malam. (ANTARA)

jpnn.com, MAKASSAR - Polisi tengah mendalami kasus perusakan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Parangtambung yang mengakibatkan kaca jendela ruang kuliah pecah serta lima motor dibakar orang tidak dikenal.

"Kami saat ini masih melakukan penyelidikan dan pendalaman apa motif dari kejadian tersebut," kata Kapolsek Tamalate Kompol Syarifuddin kepada wartawan seusai kejadian di kampus setempat, Makassar, Rabu.

Peristiwa itu terjadi pada petang hingga menjelang malam. Sejumlah orang tidak dikenal (OTK) masuk ke dalam Fakultas MIPA lalu tiba-tiba menyerang hingga merusak fasilitas kampus serta membakar kendaraan di area sekitar.

Dugaan sementara pihak kepolisian ada bentrokan melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik (FT) dengan mahasiswa Fakultas MIPA. Dari rekaman video diperoleh, kata Kapolsek, sejumlah OTK masuk merusak dan membakar motor di Fakultas MIPA, kemudian masuk ke wilayah Fakultas Teknik.

"Karena tadi, kalau dilihat videonya itu mereka menyerang dari MIPA masuk di Teknik. Ada saling serang, masuk ke area Fakultas MIPA, itulah ada roda dua sebanyak lima unit terbakar," ujarnya.

Saat petugas menyisir area kampus guna mengamankan situasi, ditemukan lima unit motor dalam kondisi terbakar di area Fakultas MIPA termasuk beberapa kaca jendela pecah akibat lemparan.

"Kami temukan lima motor terbakar di area MIPA. Ada juga kerusakan kaca di gedung fakultas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Situasinya sudah aman," katanya menjelaskan.

Atas peristiwa itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keamanan kampus dengan memperketat penjagaan utamanya di malam hari.

Aparat kepolisian tengah mengusut kasus perusakan yang terjadi di Kampus UNM Parangtambung Makassar.

