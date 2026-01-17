Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kasus Serlina–Shellysoju Viral, Detektif Jubun Ingatkan Pentingnya Verifikasi

Rabu, 11 Maret 2026 – 02:45 WIB
Kasus Serlina–Shellysoju Viral, Detektif Jubun Ingatkan Pentingnya Verifikasi - JPNN.COM
Detektif Jubun. Foto: dok, pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Kasus viral yang menyeret nama Serlina terkait dugaan perselingkuhan dengan suami seorang pengguna media sosial bernama Shellysoju, di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, memicu beragam spekulasi di dunia maya.

Serlina sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan dirinya tidak mengenal pria yang dimaksud.

Menanggapi fenomena tersebut, detektif swasta profesional Indonesia, Detektif Jubun, memberikan pandangan investigatif mengenai maraknya tuduhan yang cepat viral di media sosial sebelum fakta benar-benar terverifikasi.

Baca Juga:

Menurut Jubun, di era media sosial saat ini, arus informasi kerap bergerak jauh lebih cepat dibandingkan proses verifikasi fakta.

Dia menilai viralitas sering muncul hanya dari potongan video, narasi emosional, atau tangkapan layar yang belum tentu menggambarkan kejadian secara utuh.

“Viralitas sering kali tidak menunggu verifikasi. Satu video pendek atau narasi emosional bisa langsung memicu persepsi publik sebelum bukti benar-benar diverifikasi,” ujarnya, Rabu (11/3).

Baca Juga:

Dalam banyak kasus yang ditanganinya, Jubun melihat opini publik sering terbentuk lebih cepat daripada proses investigasi yang membutuhkan waktu dan analisis mendalam.

Dia juga menilai motif di balik viralnya suatu tuduhan bisa beragam, mulai dari emosi sesaat, kecemburuan, kesalahpahaman, hingga upaya mencari simpati publik.

Kasus viral Serlina dan Shellysoju di PIK memicu spekulasi, detektif Jubun ingatkan pentingnya verifikasi fakta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus Serlina–Shellysoju  kasus perselingkuhan  Detektif Jubun  kasus viral 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp