Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka di Jogja Diserahkan Polisi kepada Jaksa

Minggu, 25 Januari 2026 – 02:02 WIB
Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka di Jogja Diserahkan Polisi kepada Jaksa - JPNN.COM
Ilustrasi penjambretan. Foto: JPNN.com

jpnn.com - Proses hukum terhadap Hogi Minaya (43), suami dari korban penjambretan yang jadi tersangka ternyata terus berlanjut.

Hogi merupakan pengemudi mobil Mitsubishi Xpander yang ditetapkan polisi sebagai tersangka setelah mengejar pelaku jambret, lalu pelaku kecelakaan dan tewas.

Warga Berbah, Sleman, itu dijadikan tersangka lantaran dianggap polisi sebagai dalang tewasnya pengendara sepeda motor yang diduga penjambret di wilayah Janti.

Baca Juga:

Peristiwa itu bermula pada April 2025, saat tas milik istri Hogi dijambret di wilayah Janti.

Hogi kemudian mengejar dua pelaku penjambretan tersebut sehingga motor yang dikendarai oleh pelaku oleng dan menyebabkan penjambret itu tewas.

Peristiwa tersebut sempat viral karena diunggah oleh akun media sosial Merapi Uncover.

Baca Juga:

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan berkas perkara penyidikan sudah dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada kejaksaan.

"Perkara sudah P21 dan sudah tahap 2," kata AKP Salamun, Sabtu (24/1).

Polisi ternyata tetap melanjutkan proses hukum suami korban jambret jadi tersangka, lantaran penjambretnya tewas kecelakaan saat dikejar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jambret  suami korban jambret  Tersangka  polresta sleman 
BERITA JAMBRET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp