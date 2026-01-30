Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka, Kombes Edy Setyanto Terima Ganjarannya

Minggu, 01 Maret 2026 – 01:45 WIB
Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka, Kombes Edy Setyanto Terima Ganjarannya - JPNN.COM
Sidang disiplin terhadap mantan Kapolresta Sleman Kombes Polisi Edy Setyanto Erning Wibowo di Markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (26/2/2026). ANTARA/HO-Polda DIY

jpnn.com - Mantan Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo mendapat ganjaran berupa sanksi teguran tertulis dan mutasi bersifat demosi gegara kasus suami korban jambret jadi tersangka.

Diketahui bahwa polisi sempat menetapkan Hogi Minaya (43) sebagai tersangka atas kematian dua penjambret tas istri Hogi, yakni Arsita.

Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka, Kombes Edy Setyanto Terima GanjarannyaKepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kota Sleman Kombes Edy Setyanto saat menyampaikan permohonan maaf dalam rapat Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (28/1/2026). (ANTARA/HO-DPR)

Baca Juga:

Kasus itu kemudian viral dan mendapat sorotan publik, hingga dibahas di Komisi III DPR RI.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Ihsan menjelaskan sanksi tersebut diputuskan melalui sidang disiplin berdasarkan temuan hasil audit Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY.

"Sanksi tersebut merupakan bentuk tindakan tegas atas setiap kelemahan dalam fungsi pengawasan yang terjadi di lingkungan satuan kerja," kata Ihsan dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu (28/2/2026).

Baca Juga:

Sebelumnya, Kombes Edy Setyanto dinonaktifkan sementara dari jabatannya terkait penanganan kasus penjambretan yang berujung kecelakaan lalu lintas dan menjadi perhatian publik.

Menurut Ihsan, hasil audit Itwasda Polda DIY menemukan adanya pelanggaran berupa tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan terhadap penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani Satuan Lalu Lintas Polresta Sleman, hingga viral dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Mantan Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto mendapat ganjaran teguran tertulis dan demosi gegara kasus suami korban jambret jadi tersangka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kombes Edy Setyanto  Demosi  kapolresta sleman  suami korban jambret  Tersangka 
BERITA KOMBES EDY SETYANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp