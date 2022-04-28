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JPNN.com - Kriminal

Kasus Tahanan Kabur dari Mobil Kejari Pekanbaru, 4 Ditangkap, 2 Diburu

Jumat, 12 Juni 2026 – 01:12 WIB
Kasus Tahanan Kabur dari Mobil Kejari Pekanbaru, 4 Ditangkap, 2 Diburu - JPNN.COM
Ilustrasi tahanan kabur. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Aparat gabungan menangkap kembali empat dari enam tahanan yang sempat melarikan diri dari mobil tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru saat hendak menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pekanbaru Mey Ziko mengatakan tim gabungan masih bekerja di lapangan untuk memburu dua tahanan yang belum tertangkap.

"Tinggal dua lagi (masih diburu)," kata Mey Ziko saat dikonfirmasi di Pekanbaru, Kamis malam.

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Dia menjelaskan empat tahanan yang telah diamankan kembali sudah dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara dua tahanan lainnya masih dalam pengejaran petugas.

Hingga saat ini, Mey Ziko belum memaparkan kronologis lengkap dan identitas para tahanan yang kabur. Saat ini, kata dia, proses pengerjaan masih berlangsung. "Bentar, kami masih di lapangan," tukas dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa pelarian tersebut terjadi pada Kamis siang (11/6). Saat itu para tahanan sedang dalam perjalanan untuk mengikuti persidangan di PN Pekanbaru.

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Saat itu bus tahanan terjebak kemacetan di persimpangan Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan KH Ahmad Dahlan yang tak jauh lagi dari PN Pekanbaru. Dalam situasi tersebut, enam tahanan berhasil keluar dari kendaraan pengangkut tahanan sebelum akhirnya berpencar meninggalkan lokasi.

“Dua orang sudah berhasil ditangkap kembali dan saat ini diamankan di sel tahanan Pengadilan Negeri Pekanbaru,” ujar seorang saksi mata yang berada di lokasi kejadian. (antara/jpnn)

Empat dari enam orang tahanan yang kabur dari mobil Kejari Pekanbaru kini sudah ditangkap.

Sumber Antara

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TAGS   mobil tahanan  tahanan kabur  kejari pekanbaru  buronan 
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