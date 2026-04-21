Kasus Tewasnya Pelajar SMAN 5 Bandung, Polisi Tangkap 6 Tersangka

jpnn.com, BANDUNG - Aparat kepolisian meringkus enam orang pelajar sebagai tersangka atas kasus penganiayaan berujung tewasnya seorang siswa SMAN 5 Bandung Muhammad Fahdly Arjasubrata di Jalan Cihampelas, Kota Bandung.

“Kami sudah menetapkan enam tersangka yang diduga menjadi pelaku terkait peristiwa meninggalnya korban anak di bawah umur,” kata Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton, Selasa.

Anton mengatakan seluruh pelaku merupakan pelajar tingkat SMA dan karena masih di bawah umur, maka penanganan dilakukan dengan pendampingan anak berhadapan hukum.

Baca Juga: Polisi Usut Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Menewaskan Pelajar SMAN 5 Bandung

“Kami berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait, dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah kemudian dengan Dinas Sosial dan kemudian dengan Balai Pemasyarakatan untuk memberikan pendampingan dan pemeriksaan kepada para pelaku,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 5 Bandung Agus Ferdiana menyerahkan penanganan kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan siswanya, Muhammad Fahdly Arjasubrata kepada polisi.

“Hormati proses dari kepolisian yang sedang berjalan untuk mengungkap fakta,” kata dia.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Pelaku Penganiayaan Pelajar SMAN 5 Bandung Dihukum Setimpal

Dia mengimbau semua pihak untuk bijak dan menahan diri serta tidak menyebarkan spekulasi maupun konten visual terkait peristiwa tersebut.

Menurutnya, pihak sekolah juga mendukung penuh langkah kepolisian dalam mengungkap fakta sebenarnya secara profesional.