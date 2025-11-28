Kasus Tumbler Tertinggal di Kereta Selesai Secara Kekeluargaan, KAI: Argi Tetap Karyawan

Jumat, 28 November 2025 – 13:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung melakukan mediasi dengan salah satu pengguna Commuter Line yang melaporkan kehilangan tumbler.

Mediasi tersebut difasilitasi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), selaku perusahaan yang menaungi Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung.

Pertemuan kekeluargaan yang berlangsung di Kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta pada Kamis (27/11) malam.

Hasilnya, seluruh pihak mendapatkan kesepahaman informasi, guna menyelaraskan persepsi publik yang beredar di media sosial.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan perusahaan menjunjung tinggi profesionalitas layanan.

Selain itu, memastikan setiap karyawan di bawah perusahaan memperoleh dukungan penuh dalam menjalankan tugas.

“Setiap Insan KAI berkomitmen melayani pelanggan dengan dedikasi yang tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan berkewajiban melindungi dan memberikan dukungan kepada seluruh pekerja dalam menjalankan peran mereka," kata Bobby, melalui keterangan pers, dikutip Jumat (28/11).

Bersamaan dengan itu, Bobby menegaskan Argi, petugas yang dituding mengambil tumblr tertinggal milik penumpang masih berstatus sebagai karyawan.