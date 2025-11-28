Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kasus Tumbler Tertinggal di Kereta Selesai Secara Kekeluargaan, KAI: Argi Tetap Karyawan

Jumat, 28 November 2025 – 13:30 WIB
Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung dan pengguna Commuter Line yang sebelumnya melaporkan barang tertinggal berupa tumbler usai mediasi di Kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025). ((ANTARA/HO/PT KAI))

jpnn.com, JAKARTA - Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung melakukan mediasi dengan salah satu pengguna Commuter Line yang melaporkan kehilangan tumbler.

Mediasi tersebut difasilitasi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), selaku perusahaan yang menaungi Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung.

Pertemuan kekeluargaan yang berlangsung di Kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta pada Kamis (27/11) malam.

Hasilnya, seluruh pihak mendapatkan kesepahaman informasi, guna menyelaraskan persepsi publik yang beredar di media sosial.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan perusahaan menjunjung tinggi profesionalitas layanan.

Selain itu, memastikan setiap karyawan di bawah perusahaan memperoleh dukungan penuh dalam menjalankan tugas.

“Setiap Insan KAI berkomitmen melayani pelanggan dengan dedikasi yang tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan berkewajiban melindungi dan memberikan dukungan kepada seluruh pekerja dalam menjalankan peran mereka," kata Bobby, melalui keterangan pers, dikutip Jumat (28/11).

Bersamaan dengan itu, Bobby menegaskan Argi, petugas yang dituding mengambil tumblr tertinggal milik penumpang masih berstatus sebagai karyawan.

Kasus tumbler tertinggal di KAI Commuter selesai secara kekeluargaan, KAI memastikan Argi tetap berstatus karyawan.

