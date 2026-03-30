JPNN.com - Nasional - Hukum

Kasus Videografer Amsal, Jaksa Menghargai Ide dan Jasa Edit Rp0, Sontoloyo!

Senin, 30 Maret 2026 – 11:41 WIB
Kasus Videografer Amsal, Jaksa Menghargai Ide dan Jasa Edit Rp0, Sontoloyo! - JPNN.COM
Kasus korupsi dugaan penggelembungan anggaran pembuatan video desa. Foto/ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Videografer asal Sumatra Utara (Sumut) Amsal Christy Sitepu mengaku bingung ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi, dugaan penggelembungan atau mark up anggaran pembuatan konten profil desa di Kabupaten Karo.

Hal demikian dikatakannya saat memberikan keterangan melalui daring dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.

"Sampai saat ini pun, saya tidak sebenarnya, Pak, saya sangat bingung atas kondisi ini," kata dia, Senin (30/3).

Amsal mengaku tidak pernah diperiksa terkait jasa pembuatan video profil desa oleh Inspektorat Kabupaten Karo selaku penyidik kasus sebelum ditetapkan tersangka.

"Saya tidak pernah diperiksa satu kali pun. Tidak pernah satu kali pun diperiksa oleh inspektorat atas pekerjaan ini, Pak," kata dia.

Selain itu, Amsal menyebutkan para kepala desa ketika persidangan juga tidak keberatan terhadap hasil video profil yang sudah dibuat.

"Jadi, kepala desa menyatakan puas," ujarnya.

Amsal menyebut hakim yang memimpin kasus juga kebingungan pria kelahiran Sumut itu bisa menjadi tersangka, lalu terdakwa di pengadilan.

Videografer asal Sumut Amsal Christy Sitepu menyebut LHP yang diamini auditor dan jaksa menyatakan ide hingga kerja edit dihargai Rp0.

TAGS   kasus videografer amsal  Amsal Christy Sitepu  kasus korupsi penggelembungan anggaran  Komisi DPR 

