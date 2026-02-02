Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Kata BEI Soal Pengganti Iman Rachman

Senin, 02 Februari 2026 – 14:44 WIB
Kata BEI Soal Pengganti Iman Rachman - JPNN.COM
Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari kursi Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Media Center BEI, Jakarta, Jumat (30/01/2026). (Antara/ Muhammad Heriyanto)

jpnn.com, JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan belum ada pejabat sementara (pjs) terpilih yang akan menggantikan Iman Rachman sebagai Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menegaskan belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait penunjukkan pjs.

Dia menjelaskan masih ada tahap yang harus dijalankan sebelum berlanjut ke proses pemilihan pjs.

"Kami masih belum dapat mengeluarkan pernyataan resmi karena masih terdapat proses yang masih harus dijalankan," kata Kautsar dalam keterangannya, Senin (2/2).

Kendati belum ada pjs, Kautsar menyatakan proses operasional di BEI masih berlangsung normal.

Dia memastikan kekosongan Dirut BEI saat ini tidak mengganggu jalannya pasar modal Tanah Air. 

"Kami memastikan proses pengambilan keputusan dan operasional masih berjalan dengan normal dan tidak terganggu terkait hal ini," tuturny.

Sebelumnya, nama Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik digadang-gadang akan mengisi posisi pjs Dirut.

