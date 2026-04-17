Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kata Erick Thohir soal Isu Timnas Indonesia Gantikan Iran Via Playoff Darurat Piala Dunia 2026

Jumat, 17 April 2026 – 16:31 WIB
Ketum PSSI Erick Thohir (kanan). Foto: Hafidz Mubarak A/foc/ Antara

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia konon masih punya main di Piala Dunia 2026, dengan cara masuk ke dalam daftar tim peserta playoff darurat pengganti Iran.

Isu itu mendadak ramai dibicarakan dalam beberapa hari ini.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari FIFA.

Baca Juga:

“Saya belum dapat black and white-nya dari FIFA, jadi saya tidak berani berasumsi yang tidak pasti,” kata Erick.

Isu itu mencuat setelah jurnalis ESPN Luiz Carlos Largo membeberkan kemungkinan adanya skenario darurat.

FIFA disebut tengah menyiapkan rencana cadangan jika Timnas Iran batal tampil akibat situasi geopolitik dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah.

Baca Juga:

Dalam skenario tersebut, empat tim, yakni dua dari Eropa dan dua dari Asia akan dipertemukan dalam duel hidup-mati untuk memperebutkan satu slot peninggalan Iran.

Sejumlah nama langsung mencuat. Dari Eropa, ada Italia hingga Polandia, dan Denmark. Dari Asia, Timnas Indonesia masuk dalam daftar bersama Uni Emirat Arab dan Oman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Piala Dunia 2026  Timnas Indonesia  Erick Thohir  playoff darurat  Iran 
BERITA PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp