Kata Jenderal Listyo, Polri Selalu Menjunjung Tinggi HAM

jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas, termasuk saat mengamankan aksi unjuk rasa.

Hal itu disampaikan Jenderal Listyo saat menerima audiensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) berbicara dengan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dan jajaran dalam audiensi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/9/2025) (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Dilansir dari keterangan resmi yang dikonfirmasi, dalam pertemuan tersebut, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa pihaknya telah turun langsung ke berbagai kabupaten/kota untuk memastikan hak setiap pelaku tindak pidana yang ditangani Polri dapat dipenuhi, terutama hak mendapatkan pendampingan hukum.

Selain itu, Anis juga menyoroti agar setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan celah terjadinya pelanggaran HAM.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Listyo Sigit menegaskan bahwa Polri menjunjung tinggi prinsip HAM dalam bertugas. "Terutama dalam memberikan pengamanan aksi unjuk rasa," kata dia.

Dia juga menekankan bahwa Polri bukanlah institusi yang antikritik. Masukan dan pengawasan eksternal menjadi ruang perbaikan agar Polri semakin dipercaya masyarakat.

"Polri membuka akses seluas-luasnya bagi kritik yang membangun, seperti pelaksanaan orasi di Lapangan Banteng, lomba mural hingga stand up comedy," ujarnya.