Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kata Jenderal Listyo, Polri Selalu Menjunjung Tinggi HAM

Kamis, 11 September 2025 – 09:29 WIB
Kata Jenderal Listyo, Polri Selalu Menjunjung Tinggi HAM - JPNN.COM
Massa aksi demo 28 Agustus 2025 saat bentrok dengan petugas kepolisian di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas, termasuk saat mengamankan aksi unjuk rasa.

Hal itu disampaikan Jenderal Listyo saat menerima audiensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Kata Jenderal Listyo, Polri Selalu Menjunjung Tinggi HAMKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) berbicara dengan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dan jajaran dalam audiensi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/9/2025) (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Baca Juga:

Dilansir dari keterangan resmi yang dikonfirmasi, dalam pertemuan tersebut, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa pihaknya telah turun langsung ke berbagai kabupaten/kota untuk memastikan hak setiap pelaku tindak pidana yang ditangani Polri dapat dipenuhi, terutama hak mendapatkan pendampingan hukum.

Selain itu, Anis juga menyoroti agar setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan celah terjadinya pelanggaran HAM.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Listyo Sigit menegaskan bahwa Polri menjunjung tinggi prinsip HAM dalam bertugas. "Terutama dalam memberikan pengamanan aksi unjuk rasa," kata dia.

Baca Juga:

Dia juga menekankan bahwa Polri bukanlah institusi yang antikritik. Masukan dan pengawasan eksternal menjadi ruang perbaikan agar Polri semakin dipercaya masyarakat.

"Polri membuka akses seluas-luasnya bagi kritik yang membangun, seperti pelaksanaan orasi di Lapangan Banteng, lomba mural hingga stand up comedy," ujarnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri selalu menjunjung tinggi prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas mengamankan aksi demonstrasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jenderal Listyo  Jenderal Listyo Sigit Prabowo  Kapolri  Polri  Komnas HAM  Unjuk Rasa 
BERITA JENDERAL LISTYO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp