Kata-Kata Gennaro Gattuso Setelah Timnas Italia Menang 5-4 Atas Israel

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Italia menekuk Timnas Israel dengan skor 5-4 pada pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Nagyerdei, Selasa pagi WIB. Pelatih Timnas Italia Gennaro Gattuso memberi acungan jempol pada semangat yang ditunjukkan Gli Azzurri.

"Saya harus memberikan pujian kepada para pemain yang memiliki keinginan untuk menghadapi setiap kondisi sulit. Meskipun tidak menjadi malam yang brilian, kami menunjukkan hati dan keinginan untuk bereaksi. Ini adalah sesuatu yang harus terus kami kerjakan," kata Gattuso dikutip dari laman resmi FIGC, Selasa (9/9).

Italia memetik kemenangan krusial setelah menghajar Israel, 5-4. Italia yang sempat tertinggal terlebih dahulu mampu menunjukkan mentalitas kuat dan bisa membalikkan kedudukan menjadi 4-2.

Meski sempat mendapatkan perlawanan sengit dari Israel karena keunggulannya disamakan pada menit ke-89, namun Italia bisa mengunci kemenangan berkat gol dari Sandro Tonali di masa tambahan waktu babak kedua.

"Kami pantas mendapatkannya, beberapa hari terakhir sangat luar biasa, tetapi jika kami ingin mencapai sesuatu yang penting, kami harus memperbaiki kondisi," ungkap Gattuso.

Legenda AC Milan ini mengaku bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Gianluiggi Donnarumma dan kawan-kawan, terutama dengan kondisi rapuhnya pertahanan karena mencatatkan dua gol bunuh diri.

"Kami kebobolan beberapa gol bodoh. Kami rapuh, kami kebobolan gol dengan terlalu mudah. Ini bukan kritik terhadap para pemain, ini adalah masalah saya yang harus saya selesaikan dengan staf saya," ujar mantan pelatih AC Milan ini.

Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Italia era kepelatihan Gennaro Gattusso.