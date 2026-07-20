Kata-Kata Luis de la Fuente Setelah Spanyol Juara Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Argentina 1-0 pada partai final di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu waktu setempat. Pada laga final itu, Spanyol mengunci gelar kedua Piala Dunia mereka sepanjang sejarah setelah mereka menangkan pada edisi 2010 silam.

Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente bangga dengan tim asuhannya yang mampu menjuarai Piala Dunia 2026.

"Saya merasa sangat bangga dengan generasi pesepak bola ini yang telah tumbuh bersama gagasan tersebut, menyempurnakannya, serta memberikan contoh tentang sebuah kelompok, sebuah keluarga," ujar Fuente dikutip dari laman resmi FIFA, Senin (20/7).

De la Fuente menjelaskan anak-anak asuhnya merupakan talenta luar biasa. Sebuah kebanggaan baginya dapat menemani perjalanan yang hebat tersebut.

"Saya merasa sangat emosional saat menengok kembali ke belakang. Kami telah banyak berbicara dengan para pemain. Kami telah memenangkan segalanya, dan itu sungguh luar biasa," ungkapnya.

"Mereka adalah generasi pesepak bola yang menjadi kebanggaan Spanyol. Bersama-sama, kita lebih kuat," tambahnya.

Spanyol tampil dominan sejak menit pertama pada pertandingan ini, akan tetapi beberapa upaya yang dilakukan oleh Lamine Yamal serta kolega tak kunjung berbuah gol.

Di sisi lain, Argentina seperti kehilangan arah pada pertandingan final ini karena mereka tak bisa berbuat banyak, bahkan Lionel Messi serta kolega tidak bisa melepaskan satu pun tendangan tepat sasaran.