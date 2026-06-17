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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kata-kata Mbappe Bawa Prancis Menang dan Pecahkan Rekor Bersejarah

Rabu, 17 Juni 2026 – 12:27 WIB
Kata-kata Mbappe Bawa Prancis Menang dan Pecahkan Rekor Bersejarah - JPNN.COM
Suporter Timnas Prancis membawa foto Kylian Mbappe. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

jpnn.com - Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan Timnas Prancis saat menaklukkan Senegal 3-1 pada laga perdana Grup Piala Dunia 2026, Rabu (17/6) dini hari WIB.

Meski tampil gemilang dengan mencetak dua gol, sang kapten menegaskan Les Bleus belum boleh larut dalam euforia.

Prancis membuka langkah di turnamen dengan kemenangan meyakinkan lewat dua gol Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. 

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Senegal hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui Ibrahim Mbaye.

Hasil ini terasa semakin spesial karena sejumlah tim unggulan gagal meraih kemenangan pada laga pembuka. 

Brasil, Spanyol, dan Belanda harus puas berbagi poin dengan lawan masing-masing, sementara Prancis sukses mengamankan tiga angka penuh.

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Namun, Mbappe mengingatkan perjalanan di Piala Dunia masih sangat panjang. 

Menurutnya, laga pertama selalu menjadi ujian berat karena setiap negara datang dengan motivasi besar untuk mengharumkan nama bangsanya.

Prancis berhasil mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan atas Senegal. Kylian Mbappe mengingatkan timnya tidak cepat puas dan tetap waspada.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Prancis Vs Senegal  Kylian Mbappe  Timnas Prancis  Mbappe 
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