Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kata Mutiara Patrick Kluivert untuk Debut Indah Miliano Jonathans di Timnas Indonesia

Sabtu, 06 September 2025 – 05:17 WIB
Kata Mutiara Patrick Kluivert untuk Debut Indah Miliano Jonathans di Timnas Indonesia - JPNN.COM
Miliano Jonatans saat debut di Timnas Indonesia. Foto: X/TimnasIndonesia.

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung langsung kepincut setelah melihat performa Miliano Jonathans di laga debutnya. 

Pemain 21 tahun itu tampil percaya diri ketika Skuad Garuda menaklukkan Taiwan 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (5/9/2025) malam.

Miliano baru saja resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pekan ini. Tanpa menunggu lama, eks Vitesse Arnhem itu langsung diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya.

Baca Juga:

Terhitung, Miliano baru masuk pada menit ke-70 menggantikan Beckham Putra Nugraha. Dia tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kemampuannya. 

Pemuda keturunan Depok, Jawa Barat, tersebut berulang kali melakukan penetrasi ke kotak penalti Taiwan dan menciptakan peluang emas meski eksekusinya belum maksimal.

"Sudah lama saya ingin memanggil Miliano karena saya pikir dia adalah pemain yang benar-benar bisa membuat perbedaan. Sekarang kalian bisa melihat kualitasnya," ujar Kluivert dalam konferensi pers.

Baca Juga:

Meski demikian, pelatih asal Belanda itu menegaskan debut impresif Miliano tidak mengurangi peran pemain lain.

"Tidak hanya Miliano, tetapi seluruh pemain Timnas Indonesia juga melakukan pekerjaan yang sangat bagus," tambah Kluivert.

Patrick Kluivert memuji performa Miliano Jonathans dalam debutnya bersama Timnas Indonesia saat menang 6-0 lawan Taiwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Miliano Jonathans  Patrick Kluivert  Timnas Indonesia  FIFA Matchday  Indonesia Vs Taiwan 
BERITA MILIANO JONATHANS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp