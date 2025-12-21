Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kata Pelatih Borneo FC Setelah Timnya Gagal Memukul Persebaya

Minggu, 21 Desember 2025 – 07:22 WIB
Kata Pelatih Borneo FC Setelah Timnya Gagal Memukul Persebaya - JPNN.COM
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes (kiri). Foto: diambil dari borneofc

jpnn.com - SURABAYA - Juru Taktik Borneo FC Fabio Lefundes menilai pertarungan timnya melawan tuan rumah Persebaya pada pekan ke-15 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (20/12) malam merupakan salah satu duel berkualitas tinggi, meski kedua tim tidak tampil dengan kekuatan penuh akibat sejumlah pemain kunci absen.

"Kami sebenarnya mampu mengawali pertandingan dengan baik dan unggul lebih dahulu, tetapi situasi berubah setelah kami kebobolan sehingga laga berjalan ketat hingga akhir. Pertandingan ini sangat luar biasa," kata Lefundes pada konferensi pers di Stadion GBT Surabaya, Sabtu malam.

Dia juga menyoroti keputusan wasit saat menggunakan VAR yang berujung tetap disahkannya gol Persebaya.

Baca Juga:

Lefundes pun menegaskan timnya tetap menerima hasil tersebut sebagai bagian dari dinamika pertandingan.

Baca Juga:

"Saya merasa ada yang salah dari keputusan itu, tetapi kami harus menerimanya," tuturnya.

Lefundes mengaku sudah melakukan beberapa penyesuaian permainan pada babak kedua karena kondisi tim yang tidak ideal, termasuk pemain yang mengalami cedera di tengah pertandingan (Rivaldo Pakpahan).

Lihatlah hasil dan jadwal pekan ke-15, serta klasemen Super League setelah laga Persebaya vs Borneo tuntas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Super League  Borneo FC  Persebaya vs Borneo FC  klasemen Super League  jadwal Super League 
BERITA SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp