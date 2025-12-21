Kata Pelatih Borneo FC Setelah Timnya Gagal Memukul Persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Juru Taktik Borneo FC Fabio Lefundes menilai pertarungan timnya melawan tuan rumah Persebaya pada pekan ke-15 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (20/12) malam merupakan salah satu duel berkualitas tinggi, meski kedua tim tidak tampil dengan kekuatan penuh akibat sejumlah pemain kunci absen.

"Kami sebenarnya mampu mengawali pertandingan dengan baik dan unggul lebih dahulu, tetapi situasi berubah setelah kami kebobolan sehingga laga berjalan ketat hingga akhir. Pertandingan ini sangat luar biasa," kata Lefundes pada konferensi pers di Stadion GBT Surabaya, Sabtu malam.

Dia juga menyoroti keputusan wasit saat menggunakan VAR yang berujung tetap disahkannya gol Persebaya.

Lefundes pun menegaskan timnya tetap menerima hasil tersebut sebagai bagian dari dinamika pertandingan.

"Saya merasa ada yang salah dari keputusan itu, tetapi kami harus menerimanya," tuturnya.

Lefundes mengaku sudah melakukan beberapa penyesuaian permainan pada babak kedua karena kondisi tim yang tidak ideal, termasuk pemain yang mengalami cedera di tengah pertandingan (Rivaldo Pakpahan).