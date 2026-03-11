Kata Purbaya Mengendalikan Rupiah Gampang

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mendekati level Rp 17.000.

Purbaya mengaku rupiah saat ini masih berada di kisaran Rp 16.800 per USD, dan kondisi tersebut masih dapat dikendalikan selama fondasi ekonomi nasional tetap kuat.

“Selama fondasi ekonomi nasional bagus, mengendalikan rupiah lebih gampang dibanding kalau ekonomi lagi berantakan,” ujar Purbaya dikutip Rabu (11/3).

Purbaya menjelaskan stabilitas nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik yang sehat, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah dan otoritas moneter.

Menurut dia, langkah utama yang perlu dilakukan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, dan likuiditas dalam sistem keuangan cukup.

Purbaya mengaku Bank Indonesia juga terus memantau pergerakan nilai tukar di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah dinamika pasar global.

“Kalau kami memastikan perkembangan ekonomi bagus, uang di sistem cukup, dan BI mungkin monitor keadaan nilai tukar seperti apa. Jadi kerja sama yang enak antara pemerintah dengan BI perlu untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” katanya.

Purbaya menilai koordinasi yang solid antara pemerintah dan Bank Indonesia akan memudahkan upaya meredam gejolak pasar dunia yang berdampak pada pergerakan rupiah.