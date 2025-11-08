Close Banner Apps JPNN.com
Ekonomi - Bisnis

Kata Purbaya Soal Pertumbuhan Ekonomi 5,04 Pada Triwulan III

Sabtu, 08 November 2025 – 06:05 WIB
Kata Purbaya Soal Pertumbuhan Ekonomi 5,04 Pada Triwulan III - JPNN.COM
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,04 persen menunjukkan bahwa APBN dikelola secara efektif.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kata dia, pertumbuhan ekonomi 5,04 persen ini karena adanya koordinasi erat dengan otoritas moneter dan sektor keuangan.

"APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kinerja dunia usaha agar lebih berdaya saing terutama di tingkat global. Dukungan fiskal juga diberikan melalui penempatan Rp 200 triliun kas negara secara prudent untuk memastikan likuiditas ekonomi memadai, termasuk dukungan nonfiskal untuk debottlenecking demi realisasi investasi lebih tinggi secara berkelanjutan," kata Purbaya dikutip Sabtu (8/11).

Secara keseluruhan, momentum pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,9 juta orang.

Jumlah pengangguran turun 4 ribu orang menjadi 7,46 juta dibandingkan Agustus 2024 sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen di Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025.

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,89 persen (yoy), seiring meningkatnya mobilitas penduduk, pertumbuhan transaksi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Kemudian itu, konsumsi pemerintah tumbuh 5,49 persen dengan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing tumbuh 19,3 persen dan 9,0 persen. Itu merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menopang daya beli melalui percepatan dan optimalisasi belanja.

Di sisi lain, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,04 persen (yoy) didukung keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional serta komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan mendukung ekspansi usaha.

TAGS   purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025  Danantara  APBN  Prabowo Subianto 
