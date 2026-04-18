JPNN.com - Entertainment - Musik

Kau, Anji Merayakan Satu Dekade Dia

Sabtu, 18 April 2026 – 09:09 WIB
Anji, penyanyi sekaligus penulis lagu. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Anji kembali meluncurkan karya terbaru yang berjudul Kau.

Peluncuran lagu ini menjadi momen spesial yang menandai satu dekade sejak kelahiran hit Dia, sebuah karya yang menjadi titik balik penting dalam perjalanan karier Anji di industri musik Indonesia.

Sepuluh tahun lalu, Dia hadir dan langsung mendapat tempat di hati banyak pendengar. Lagu tersebut menjadi salah satu karya yang paling dikenal dari Anji dan membawa namanya makin luas dikenal oleh publik.

Bagi banyak orang, Dia bukan sekadar lagu populer, tetapi juga menjadi soundtrack bagi berbagai kisah cinta dan kenangan pribadi.

Kini, satu dekade kemudian, Anji kembali merilis lagu yang terasa seperti sebuah refleksi perjalanan waktu. Single Kau ditulis oleh Ahmad Fredy, sosok yang juga merupakan pencipta lagu Dia.

Kolaborasi tersebut menyuguhkan sebuah lingkaran cerita yang terasa utuh, seolah mempertemukan kembali dua titik penting dalam perjalanan musikal Anji.

Secara lirik, Kau berbicara tentang cinta yang tenang, dewasa, dan penuh penerimaan. Jika banyak lagu cinta bercerita tentang awal perasaan, Kau justru menggambarkan fase ketika seseorang telah menemukan tempat pulang dalam diri orang lain.

Dengan lirik yang indah, lagu itu terasa sederhana namun sangat personal. Sebuah pengakuan tentang cinta yang tidak lagi mencari, karena telah menemukan rumahnya.

