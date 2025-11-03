Kaum Muda Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Peduli Pada UKM

Senin, 03 November 2025 – 23:58 WIB

jpnn.com - Momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 dapat menjadi tonggak sejarah ke depan menuju Indonesia Emas 2045.

Sebab Hari Sumpah Pemuda adalah hari kebangkitan pemuda Indonesia.

Lewat sumpah pemuda yang dipelopori anak-anak muda Indonesia pada zaman itu tepatnya tahun 1928, nama Indonesia digaungkan sebelum Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945.

Kaum muda adalah generasi kaum Nasionalis yang berasaskan Pancasila dan berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Kita adalah pemuda dan pemudi yang peduli pada kalangan Usaha, Kecil dan Menengah (UKM).

Tentu kita sebagai kaum muda akan terus menampung aspirasi dan perjuangan kalangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM).

Kaum muda terus mengakui dan memperkokoh Pancasila sebagai dasar negara, landasan perjuangan dan menguatkan asas Ideologi Pancasila.

Oleh karena itu, kita adalah kaum muda Nasionalis yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan.