Kawal Demo Mahasiswa di DPRD Sumsel & Lubuklinggau, Polisi Kedepankan Pendekatan Humanis

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) mengerahkan 1.254 personel gabungan untuk mengamankan demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumsel dan DPRD Lubuklinggau, Senin (15/6).

Perinciannya 455 personel Polrestabes Palembang dan 529 bawah kendali operasi (BKO) Polda Sumsel dikerahkan untuk pengamanan demo mahasiswa di DPRD Sumsel.

Sementara itu, 270 personel yang terdiri atas 178 dari Polres Lubuklinggau dan 92 BKO Brimob dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Lubuklinggau.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel Komisaris Besar Nandang Mu’min Wijaya mengatakan seluruh personel yang bertugas telah diinstruksikan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional.

Perwira menengah Polri itu memastikan bahwa pengerahan personel dilakukan memastikan aksi unjuk rasa berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.

"Personel telah ditempatkan di sejumlah titik untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas guna mengantisipasi gangguan kambtibmas selama unjuk rasa berlangsung," ungkap Nandang saat di wawancarai via WhatsApp.

Polda Sumsel mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. “Sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman tanpa gangguan ketertiban umum," ungkap Nandang.

Pantauan di lapangan sebanyak 2 K9 juga dikerahkan di lokasi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sumsel untuk pengamanan aksi unjuk rasa. (mcr35/jpnn)



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