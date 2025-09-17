Kawal Demo Ojek Online Hari Ini, 6.118 Personel Dikerahkan

jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat menyatakan sebanyak 6.118 personel gabungan TNI, Polri dan Pemprov Jakarta dikerahkan untuk mengawal aksi demonstrasi pengemudi ojek online hari ini. Unjuk rasa ojol itu akan dilakukan di depan gedung MPR/DPR/DPD dan kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

"Kuat pasukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakpus sebanyak 6.118 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu (17/9).

Menurut dia, di Jakarta Pusat terdapat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi ojol dan sejumlah aliansi masyarakat yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Monas. "Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik," ungkap perwira menengah Polri, itu.

Susatyo meminta massa untuk menggelar aksi secara damai dan tertib. Selain itu massa, dilarang membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup jalan.

"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif," katanya.

Terkait skenario pengalihan lalu lintas, polisi menyebut sifatnya situasional. Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

"Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami," kata Susatyo.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial dan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan.