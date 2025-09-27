Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kawal Ekspor Bungkil Sawit ke Vietnam, Bea Cukai Parepare Beri Pelayanan Maksimal

Sabtu, 27 September 2025 – 08:35 WIB
Petugas Bea Cukai Parepare mengawal proses ekspor bungkil sawit milik PT Awana Sawit Lestari melalui Pelabuhan Belang-Belang, Kabupaten Mamuju ke negara tujuan ekspor, Vietnam pada Selasa (2/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PAREPARE - Bea Cukai Parepare memberikan pelayanan ekspor terhadap komoditas bungkil sawit (palm kernel expeller) milik PT Awana Sawit Lestari.

Kegiatan ekspor dilaksanakan melalui Pelabuhan Belang-Belang, Kabupaten Mamuju pada Selasa (2/9) ke negara tujuan ekspor, Vietnam.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Parepare Muhammad Daud M. mengungkapkan total bungkil sawit yang diekspor sebanyak 3.997.032 kilogram.

Adapun total penerimaan bea keluar sebesar Rp 651.076.542,48, pungutan sawit sebesar Rp1.627.691.356,20, dan nilai ekspor sebesar Rp7.161.841.967,28.

Sebagai informasi, bungkil inti sawit merupakan daging buah dan sisa pemrosesan inti sawit yang kaya protein dan nutrisi untuk ruminansia maupun non-ruminansia, sehingga bungkil sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak asal tumbuhan yang banyak diminati pasar dunia.

Daud mengatakan kegiatan ini merupakan perwujudan komitmen pihaknya sebagai garda terdepan dalam melaksanakan fungsi revenue collector, industrial assistance dan trade facilitator di sektor kepabeanan dan cukai.

"Kami terus berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan seluruh stakeholder,” ujar Daud. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

