Kawal Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Segera Pangil Pihak TNI

Senin, 30 Maret 2026 – 21:05 WIB
Arsip foto - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian memberikan keterangan usai menghadiri gelar perkara kasus tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2/9/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak TNI dalam waktu dekat.

Langkah ini diambil untuk melengkapi fakta-fakta terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis (12/3) lalu.

"Kami akan terus mengawal kasus ini dan dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak TNI," ucapnya dalam wawancara cegat di Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Senin.

Saurlin menyampaikan permintaan keterangan ke sejumlah pihak, termasuk TNI, diperlukan Komnas HAM untuk merumuskan rekomendasi terhadap kasus tersebut.

Dalam pemanggilan tersebut, ujar dia, Komnas HAM sedang menyiapkan sejumlah pertanyaan terkait keterlibatan personel TNI dalam kasus tersebut.

"Kami akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami rancang untuk pihak TNI," ujarnya.

Menurut Saurlin, batas akhir waktu dalam pengusutan kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus segera rampung dan Komnas HAM akan memanggil para ahli serta korban untuk dimintai keterangan.

"Saya kira tidak lama, tidak banyak. Pihak yang mau kita tanya juga tidak banyak lagi. Pihak TNI, lalu ahli, dan mungkin beberapa korban atau saksi korban misalnya," ungkapnya.

TAGS   Komnas HAM  kasus Andrie Yunus  TNI  Kasus penyiraman air keras 
