Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Kawal Mudik Lebaran 2026, GAC Siapkan Bengkel Siaga dan Layanan Aftersales

Kamis, 12 Maret 2026 – 12:10 WIB
Kawal Mudik Lebaran 2026, GAC Siapkan Bengkel Siaga dan Layanan Aftersales - JPNN.COM
GAC Indonesia menghadirkan bengkel Siaga Lebaran 2026, layanan purnajual yang dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi pelanggan selama periode mudik. Foto: GAC

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta– Perkembangan mobil listrik yang terus tumbuh banyak dimanfaatkan oleh penggunanya untuk dibawa perjalanan jarak jauh, termasuk momen mudik lebaran saat ini.

Namun, mengendarai mobil listrik pada saat momen lebaran menjadi tantangan tersendiri.

Sebab, pengguna akan menghadapi kemacetan yang panjang.

Baca Juga:

Hal itu membuat kesiapan kendaraan menjadi faktor penting untuk memastikan perjalanan tetap aman, nyaman, dan minim kendala.

Menjawab kebutuhan tersebut, GAC Indonesia menghadirkan bengkel Siaga Lebaran 2026, layanan purnajual yang dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi pelanggan selama periode mudik.

Program itu menghadirkan berbagai fasilitas dukungan perjalanan mulai dari Bengkel Siaga dan Posko Siaga yang beroperasi selama 24 Jam.

Baca Juga:

Adapula dukungan digital melalui GAC Apps yang memungkinkan pelanggan memantau kondisi kendaraan secara real-time selama perjalanan.

Andry Ciu, CEO GAC Indonesia mengungkapkan mudik merupakan perjalanan yang penuh makna bagi banyak keluarga di Indonesia.

GAC menghadirkan bengkel Siaga Lebaran 2026, layanan purnajual yang dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi pelanggan selama periode mudik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mudik Lebaran  mobil listrik  GAC Indonesia  Layanan aftersales 
BERITA MUDIK LEBARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp