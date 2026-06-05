Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kawal Program Prabowo, Nofalia Heikal Safar Siap Akselerasi Program MBG  

Jumat, 05 Juni 2026 – 15:51 WIB
Kawal Program Prabowo, Nofalia Heikal Safar Siap Akselerasi Program MBG   - JPNN.COM
Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar hadir dalam konsolidasi menyukseskan program MBG Presiden Prabowo Subianto. Foto: dok Garuda

jpnn.com, SENTUL - Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA) Nofalia Heikal Safar menegaskan komitmen penuhnya dalam mengawal dan memastikan kesiapan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh pelosok Indonesia.

Komitmen ini diperkuat setelah Nofalia menghadiri langsung agenda Konsolidasi Nasional Program MBG yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Dalam menjalankan roda organisasi yang masif ini, Nofalia senantiasa didampingi oleh sang suami, Heikal Safar yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina GARUDA.

Baca Juga:

Acara konsolidasi berskala besar tersebut dihadiri oleh 12.173 pelaksana dan mitra MBG dari seluruh penjuru Indonesia. Menunjukkan peran strategis organisasi yang dipimpinnya, Nofalia Heikal Safar tampak duduk di jajaran paling depan, menyimak langsung arahan strategis dari Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan dan percepatan program nasional ini.

Agenda krusial ini juga dihadiri oleh sederet pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Hukum Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, hingga motivator nomor satu dunia, Tony Robbins.

Ada momen menarik saat Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat detail terkait kualitas menu makanan. Presiden menegaskan agar telur yang disajikan kepada anak-anak penerima manfaat berupa telur rebus atau telur ceplok—bukan telur dadar—demi menjaga kualitas dan nilai gizinya tetap terjaga. 

Baca Juga:

Selain itu, porsi lauk ayam juga harus layak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi optimal.

Merespons arahan tersebut, Nofalia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas ketelitian dan komitmen mendalam dari Presiden Prabowo.

Nofalia Heikal Safar menghadiri langsung agenda Konsolidasi Nasional Program MBG yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Sentul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MBG  BGN  nofalia heikal safar  Heikal Safar 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp