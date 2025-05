Kawan Lama, Avril Lavigne dan Simple Plan Berkolaborasi dalam Lagu Baru

jpnn.com, KANADA - Penyanyi Avril Lavigne berkolaborasi dengan grup musik Simple Plan dalam lagu terbaru yang berjudul Young & Dumb.

Karya yang dirilis dalam kemitraan dengan Big Noise Music Group itu diklaim sebagai lagu nostalgia namun modern.

Young & Dumb menampilkan Avril Lavigne yang merenung di bait pertama, mengenang masa-masa awal karier yang riang dan ‘livin’ like a rockstar’, sebelum Simple Plan melompat ‘20 years later’ ke masa kini di bait kedua dan menjelaskan bagaimana ‘somehow it feels like nothing's changed.’

Baca Juga: Seringai Umumkan Hiatus Setelah Kepergian Ricky Siahaan

Video klip menggemakan sentimen lagu tersebut dan merayakan kehidupan di jalan dengan memotong adegan Avril Lavigne dan Simple Plan ‘trashin' hotel rooms,’ pertunjukan punk di kolam renang kosong, dan berpesta di dalam bus tur.

Avril Lavigne mengumumkan lagu tersebut dengan sebuah unggahan media sosial yang menyentuh hati, merefleksikan makna dan asal-usul lagu tersebut, serta mendedikasikan untuk para penggemar:

"Ini adalah momen yang luar biasa. Simple Plan tidak hanya melakukan tur bersama saya tahun lalu pada Greatest Hits Tour, namun kami juga tur di 2003 pada tur arena pertama saya. Kami masih sangat muda, hanya sekelompok remaja dari kota kecil di Kanada yang baru saja merilis album debut. Kami langsung terhubung dan menjadi teman. Beberapa bulan yang lalu, saya menelepon mereka, dan kami berkumpul di studio untuk menulis Young & Dumb," ungkap Avril Lavigne, Rabu (14/5).

Baca Juga: Chris LaRocca Bongkar Kisah di Balik Lagu Laundry Day

Menurutnya, Young & Dumb merupakan lagu yang mengabadikan saat-saat istimewa dalam hidup, ketika semuanya masih baru, dan sedang mengejar impian.

Oleh sebab itu, Avril Lavigne secara khusus mempersembahkan lagu tersebut untuk para penggemar.