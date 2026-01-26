Kawanan Gajah Liar Masuk Permukiman, Kapolres Imbau Warga Waspada

Senin, 26 Januari 2026 – 18:50 WIB

jpnn.com - PALEMBANG - Kawanan gajah liar memasuki permukiman warga di SP 5, Desa Tri Anggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Berdasar laporan warga, kawanan gajah mulai masuk ke kebun warga sejak Jumat (16/1/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

Pada Sabtu (17/1/2026) sekitar pukul 07.00 WIB, tiga ekor gajah dilaporkan mendekati permukiman warga Dusun II.

Lalu, sekitar 20 ekor gajah masuk ke kebun warga di SP 5, Desa Tri Anggun Jaya.

Akibat kejadian tersebut, sejumlah kebun warga di Dusun II, seperti kebun dan kelapa sawit, rusak.

Hingga saat ini, kawanan gajah masih terpantau berada di sekitar kebun warga.

Kapolres Musi Rawas Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kecamatan Muara Lakitan, agar meningkatkan kewaspadaan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mendekati, tidak mengusik, serta tidak memprovokasi gajah liar dalam kondisi apa pun. Apabila melihat keberadaan gajah, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau aparat desa setempat,” kata AKBP Agung, Senin (26/1).