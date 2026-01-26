Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kawanan Gajah Liar Masuk Permukiman, Kapolres Imbau Warga Waspada

Senin, 26 Januari 2026 – 18:50 WIB
Kawanan Gajah Liar Masuk Permukiman, Kapolres Imbau Warga Waspada - JPNN.COM
Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena kawanan gajah ke permukiman warga. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG - Kawanan gajah liar memasuki permukiman warga di SP 5, Desa Tri Anggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Berdasar laporan warga, kawanan gajah mulai masuk ke kebun warga sejak Jumat (16/1/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. 

Pada Sabtu (17/1/2026) sekitar pukul 07.00 WIB, tiga ekor gajah dilaporkan mendekati permukiman warga Dusun II.

Baca Juga:

Lalu, sekitar 20 ekor gajah masuk ke kebun warga di SP 5, Desa Tri Anggun Jaya.

Akibat kejadian tersebut, sejumlah kebun warga di Dusun II, seperti kebun dan kelapa sawit, rusak.

Hingga saat ini, kawanan gajah masih terpantau berada di sekitar kebun warga.

Baca Juga:

Kapolres Musi Rawas Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kecamatan Muara Lakitan, agar meningkatkan kewaspadaan. 

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mendekati, tidak mengusik, serta tidak memprovokasi gajah liar dalam kondisi apa pun. Apabila melihat keberadaan gajah, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau aparat desa setempat,” kata AKBP Agung, Senin (26/1). 

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena kawanan gajah ke permukiman warga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gajah Liar  gajah masuk permukiman  Kapolres  Polisi  Warga 
BERITA GAJAH LIAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp