Kawasaki Corleo: Robot Kuda yang Siap Menggantikan Keandalan Kendaraan Offroad

Sabtu, 10 Januari 2026 – 11:17 WIB

jpnn.com - Kawasaki tampaknya siap melangkah jauh melampaui batas konvensional dunia roda dua.

Pabrikan asal Jepang itu memperkenalkan Corleo, kendaraan mobilitas berkaki empat yang kerap dijuluki “robot kuda”.

Corleo dibangun dengan sistem mekanik futuristik yang digadang-gadang mampu berlari kencang layaknya motor.

Corleo dijadwalkan diperkenalkan secara resmi di Riyadh Expo 2030, Arab Saudi.

Tak berhenti sebagai konsep pameran, Kawasaki bahkan menargetkan kendaraan unik itu bisa dipasarkan kepada konsumen pada 2035.

Langkah tersebut menandai keseriusan Kawasaki Heavy Industries dalam menggabungkan teknologi sepeda motor dan robotika ke level yang sama sekali baru.

Sambil menunggu realisasi fisiknya, Kawasaki juga menyiapkan pengalaman virtual.

Perusahaan mengumumkan pengembangan simulator berkendara Corleo yang memungkinkan publik merasakan sensasi menunggangi kendaraan berkaki empat secara digital.