Kawasaki KLE500 Generasi Terbaru: Sang Legenda Lahir Kembali

Senin, 27 Oktober 2025 – 15:39 WIB

jpnn.com - Ada aroma nostalgia yang menyeruak ketika nama Kawasaki KLE500 kembali disebut.

Motor petualang yang sempat berjaya di era 1990-an itu kini lahir kembali, dengan tampilan jauh lebih modern dan siap menantang medan ekstrem masa kini.

Setelah lama digantikan oleh seri Versys, Kawasaki tampaknya ingin menghidupkan lagi semangat rider adventure sejati lewat KLE500 generasi terbaru.

Desainnya kini lebih berotot, garang, dan berjiwa reli—jauh dari kesan klasik pendahulunya.

Fairing depan dibuat rendah dengan lampu tajam dan sayap samping besar yang membuat tampilannya gagah tanpa berlebihan.

Postur tinggi dan proporsional juga menegaskan identitasnya sebagai motor siap jelajah, bukan sekadar touring bike yang nyaman di aspal mulus.

Di balik tampangnya yang agresif, KLE500 dibekali mesin 2-silinder 451 cc bertenaga 44,7 dk dan torsi 42 Nm.

Cukup bertenaga untuk menaklukkan jalan tanah, lumpur, hingga bebatuan.