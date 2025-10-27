Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Kawasaki KLE500 Generasi Terbaru: Sang Legenda Lahir Kembali

Senin, 27 Oktober 2025 – 15:39 WIB
Kawasaki KLE500 Generasi Terbaru: Sang Legenda Lahir Kembali - JPNN.COM
Motor adventure Kawasaki KLE500. Foto: kawasaki

jpnn.com - Ada aroma nostalgia yang menyeruak ketika nama Kawasaki KLE500 kembali disebut.

Motor petualang yang sempat berjaya di era 1990-an itu kini lahir kembali, dengan tampilan jauh lebih modern dan siap menantang medan ekstrem masa kini.

Setelah lama digantikan oleh seri Versys, Kawasaki tampaknya ingin menghidupkan lagi semangat rider adventure sejati lewat KLE500 generasi terbaru.

Baca Juga:

Desainnya kini lebih berotot, garang, dan berjiwa reli—jauh dari kesan klasik pendahulunya.

Fairing depan dibuat rendah dengan lampu tajam dan sayap samping besar yang membuat tampilannya gagah tanpa berlebihan.

Postur tinggi dan proporsional juga menegaskan identitasnya sebagai motor siap jelajah, bukan sekadar touring bike yang nyaman di aspal mulus.

Baca Juga:

Di balik tampangnya yang agresif, KLE500 dibekali mesin 2-silinder 451 cc bertenaga 44,7 dk dan torsi 42 Nm.

Cukup bertenaga untuk menaklukkan jalan tanah, lumpur, hingga bebatuan.

Ada aroma nostalgia yang menyeruak ketika nama Kawasaki KLE500 kembali disebut. Tampilannya jauh lebih modern dan siap menantang medan ekstrem masa kini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kawasaki  Kawasaki KLE500  spesifikasi Kawasaki KLE500  motor adventure  reli adventure 
BERITA KAWASAKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp