Kawasaki KLE500: Motor Adventure Kelas Menengah, Harga Terendah Rp 149,9 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran motor petualang kelas menengah di pasar roda dua Indonesia kembali bertambah, lewat peluncuran Kawasaki KLE500.

Motor bergaya adventure itu langsung menyasar penggemar touring dan eksplorasi jalur alam yang belakangan makin berkembang.

Di Indonesia, KLE500 hadir dalam dua pilihan, yakni varian standar dan versi lebih lengkap KLE500 SE.

Secara tampilan, KLE500 membawa aura motor reli yang kuat. Desainnya terinspirasi dari motor-motor yang biasa berlaga di ajang reli gurun seperti Paris–Dakar Rally.

Proporsinya dibuat tinggi dengan windshield menjulang dan front cowl yang kompak, menciptakan kesan tangguh sekaligus siap menempuh perjalanan jauh.

Bagian depan motor dibekali lampu triple LED yang tampil modern dan tajam.

Di area sekitar fairing juga terdapat panel transparan yang membantu meredam terpaan angin ketika melaju dalam kecepatan tinggi.

Sektor mesin menjadi salah satu daya tarik utama. Mengandalkan mesin parallel twin 451 cc bertenaga hingga 51 daya kuda pada 10.000 rpm, dengan torsi puncak 42,6 Nm pada 7.500 rpm.