JPNN.com - Otomotif - Motor

Kawasaki KLX230 S 2026 Cocok Buat Bikers Asia, Dirilis Pada September

Selasa, 26 Agustus 2025 – 09:12 WIB
Kawasaki KLX230 S 2026 Cocok Buat Bikers Asia, Dirilis Pada September - JPNN.COM
Kawasaki KLX230 MY2026. Foto: kawasaki

jpnn.com - Dirt bike baru Kawasaki KLX230 S MY2026 diperkenalkan untuk pasar Jepang, dengan beberapa pembaruan yang diklaim menawarkan kemudahan bagi para biker pemula.

Kawasaki KLX230 S MY2026 hadir memadukan kenyamanan, teknologi, dan gaya modern.

Ubahan signifikan di KLX230 S baru terletak pada jok yang kini lebih rendah 35 mm dari versi standar, yaitu 845 mm.

Penyesuaian itu membuat pengendara dengan tinggi badan rata-rata orang Asia mudah mengendalikan motor, baik untuk aktivitas harian maupun off-road.

Soal tampilan, motor trail Kawasaki itu tersedia dalam dua pilihan warna baru; Hijau Limau dan Putih Cerah.

Selain itu, grafis bodi juga diperbarui guna meningkatkan kepercayaan diri pengendaranya.

KLX230 S MY2026 kini dilengkapi lampu depan LED dab layar LCD modern yang terkoneksi dengan smartphone lewat aplikasi RIDEOLOGY.

Teknologi itu memungkinkan pengendara memantau informasi penting kendaraan.

