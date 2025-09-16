Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Kawasaki Memperkenalkan New Ninja 1100 SX, Segar dan Makin Gahar

Selasa, 16 September 2025 – 06:34 WIB
Kawasaki Ninja 1100SX MY2026. Foto: kawasaki

jpnn.com - Kawasaki melakukan peningkatan performa pada model supersport bike mereka, new Ninja 1100SX.

Di mana, Kawasaki meningkatkan kapasitas mesin Ninja 1100SX dari 1043cc menjadi 1099cc yang lebih bertenaga.

New Kawasaki Ninja 1100SX tersedia dalam dua varian, yaitu versi standar dan SE.

Baca Juga:

Perusahaan mengeklaim peningkatan mesin menawarkan torsi yang lebih kuat pada putaran rendah hingga menengah, yaitu 83,3 lb-ft pada 7.600 rpm.

Tak hanya itu, tingkat efisiensi bahan bakar juga lebih baik dari sebelumnya.

Selain itu, Ninja 1100SX MY2026 juga mengalami penyegaran pada sisi tampilan dan fitur.

Kombinasi warna baru menjadi daya tarik tersendiri. Ninja 1100SX SE menampilkan paduan kelir Metallic Deep Blue/Metallic Diablo Black dan Emerald Blazed Green/Metallic Diablo Black.

Sementara itu, varian standar mendapatkan opsi warna Metallic Brilliant Golden Black/Metallic Carbon Gray.

