Kawasaki versi Ketiga, One Or Eight Kolaborasi Bareng Thuy dan Felip

jpnn.com, JEPANG - Boyband asal Jepang, One Or Eight merilis versi ketiga sekaligus terakhir dari remix lagu Kawasaki.

Kali ini, One Or Eight berkolaborasi dengan penyanyi Amerika Serikat keturunan Vietnam, Thuy dan Felip, dari boyband Filipina SB19.

Kawasaki versi ketiga itu memadukan beat bernuansa trap yang mengentak menyatu secara sempurna antara One Or Eight dengan penampilan rap dari Felip dan vokal Thuy yang memikat.

Keduanya turut menyumbangkan lirik sendiri, namun tetap terdengar sejalan dengan pendekatan awal dari lagu tersebut.

Hasilnya Kawasaki menjadi perpaduan R&B dan hip-hop yang menggelegar, menciptakan sebuah anthem tentang mendobrak segala batasan dan mewujudkan mimpi-mimpi.

“Kami bersyukur dapat berkolaborasi dengan Felip dan Thuy di versi remix ini. Kami semua membawa rasa dan gaya unik masing-masing dan berhasil membuka dimensi lain dari lagu Kawasaki. Kontras antara suara Felip yang dalam dan tone suaraku yang cukup tajam menciptakan sebuah sinergi yang seru dan menambah layer lagu ini,” ungkap Neo dari One Or Eight.

“Bagian verse Thuy membawa Kawasaki ke tempat baru, nyanyiannya membuat lagu ini terdengar lebih indah. Kami tidak sabar mendengar reaksi para fan kami saat mendengar remix ini,” tutupnya.

Felip mengaku sangat bersemangat dapat menjadi bagian dari lagu Kawasaki milik One Or Eight.