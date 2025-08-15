Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Kawasaki Versys 1100 Baru Dapat Peningkatan Mesin Hingga Fitur-Fitur Canggih

Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:33 WIB
Kawasaki Versys 1100 Baru Dapat Peningkatan Mesin Hingga Fitur-Fitur Canggih - JPNN.COM
Kawasaki Versys 1100 MY2026. Foto: kawasaki

jpnn.com - Kawasaki melakukan pembaruan signifikan untuk motor touring-adventure andalannya, Versys 1100.

Kawasaki Versys 1100 baru mendapat peningkatan di sektor mesin hingga fitur-fitur canggih yang mendukung petualangan jadi lebih berkesan.

Dimulai dari tampilannya yang lebih segar. Tersedia pelbagai pilihan warna seperti Metallic Deep Blue, Metallic Diablo Black serta Emerald Blazed Green, serta Metallic Diablo Black untuk memberikan kesan sporty dan elegan.

Baca Juga:

Bagian dapur tenaga ditingkatkan kapasitas kubikasinya dari 1.043 cc menjadi 1.099 cc.

Dengan peningkatan ini, Versys 1100 baru sanggup memproduksi daya hingga 133 Hp, sebelumnya hanya 118 Hp.

Peningkatan ini tidak hanya menjanjikan akselerasi lebih responsif, tetapi juga performa mumpuni untuk perjalanan jarak jauh.

Baca Juga:

Menawarkan pengalaman berkendara baru, Versys 1100 kini dibekali segudang fitur elektronik modern.

Motor mengadopsi suspensi elektronik Showa yang memungkinkan pengendara menyesuaikan setelan suspensi secara instan sesuai kondisi jalan.

Kawasaki melakukan pembaruan signifikan untuk motor touring-adventure andalannya, Versys 1100.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kawasaki  kawasaki versys 1100  Harga KAwasaki Versys 1100  Motor touring adventure 
BERITA KAWASAKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp