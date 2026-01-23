Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Kawasaki W175 ABS dan Street Terbaru Resmi Mengaspal, Harga Rp 30 Jutaan

Jumat, 23 Januari 2026 – 20:43 WIB
Kawasaki W175 ABS dan Street Terbaru Resmi Mengaspal, Harga Rp 30 Jutaan - JPNN.COM
PT Kawasaki Motor Indonesia kembali memperkuat motor dua motor bergaya retro melalui kehadiran W175 ABS dan W175 Street terbaru. Foto: Kawasaki

jpnn.com, JAKARTA - PT Kawasaki Motor Indonesia kembali memperkuat motor dua motor bergaya retro melalui kehadiran W175 ABS dan W175 Street terbaru.

Dua model terbaru dari series W itu hadir sebagai pilihan sepeda motor yang memiliki karakter berbeda.

Series W memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Kawasaki.

Baca Juga:

Dept. Head Sales & Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia, Michael C. Tanadhi mengungkapkan kehadiran W175 ABS dan W175 Street merupakan wujud komitmen Kawasaki dalam menghadirkan perpaduan antara teknologi modern dan identitas klasik yang telah melekat pada seri W sejak era legendaris W1 1966.

“Kawasaki memberikan sentuhan modern melalui panel instrumen semi digital dengan gaya klasik. Panel ini mencakup speedometer, odometer, trip meter, hingga indikator bahan bakar yang kini semakin lengkap fungsinya,” ujar Michael dalam siaran persnya, Jumat (23/1).

Dia menambahkan model ini menjadi tonggak penting yang mengantarkan Kawasaki sebagai produsen sepeda motor berkapasitas besar.

Baca Juga:

Secara desain, W175 ABS dan Street mempertahankan pendekatan yang sederhana dan tradisional dengan proporsi klasik yang timeless.

Siluet motor yang clean, tangki bahan bakar berlekuk elegan dengan emblem W tiga dimensi, lampu depan bulat dengan bezel krom, serta detail serba membulat lainnya dirancang untuk menghadirkan tampilan retro autentik khas W Series.

PT Kawasaki Motor Indonesia kembali memperkuat motor dua motor bergaya retro melalui kehadiran W175 ABS dan W175 Street terbaru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kawasaki W175  Kawasaki W175 ABS  Harga Kawasaki W175  Kawasaki Indonesia  KMI 
BERITA KAWASAKI W175 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp