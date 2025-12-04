Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Kawasaki Z900RS Black Ball Edition: Monokrom Total

Kamis, 04 Desember 2025 – 17:57 WIB
Kawasaki Z900RS Black Ball Edition meluncur Februari 2026. Foto: kawasaki

jpnn.com - Kawasaki sukses mencuri perhatian penggemar motor sport heritage, lewat Z900RS Black Ball Edition.

Tak ada warna lain, tak ada aksen pemanis. Hanya hitam pekat.

Hitam yang seolah menyerap cahaya dan justru di situlah daya tariknya.

Kawasaki menyebut Black Ball Edition sebagai model standar baru untuk jajaran 2026, menggantikan Z900RS konvensional.

Basis mesinnya tetap 900cc DOHC 4-silinder segaris berpendingin air, dengan penyempurnaan karakter putaran rendah hingga menengah.

Targetnya agar motor makin jinak dipakai harian tanpa kehilangan buasnya di putaran tinggi.

Namun, yang membedakannya dari SE atau seri edisi khusus lainnya ialah keberanian Kawasaki dalam mengeksekusi tema monokrom total.

Hampir semua elemen yang biasanya perak, krom, atau metalik kini berganti hitam—dari bezel meter, frame lampu depan, setang, hingga tuas rem dan kopling.

