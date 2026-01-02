Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung Berstatus Hutan Lindung

Jumat, 02 Januari 2026 – 14:43 WIB
Kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung Berstatus Hutan Lindung - JPNN.COM
Arsip - Situ Cisanti yang menjadi hulu dari aliran Sungai Citarum, terletak di kaki Gunung Wayang, Kabupaten Bandung Jawa Barat. ANTARA/Rubby Jovan

jpnn.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar) masih berstatus hutan lindung.

Kemenhut juga menjelaskan bahwa saat ini pengelolaan kawasan itu dijalankan sebagai Hutan Desa, bagian program Perhutanan Sosial.

Penegasan disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Krisdianto dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Krisdianto menjelaskan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 10629 Tahun 2025 Tanggal 11 November 2025 bukanlah penerbitan izin baru di kawasan tersebut, tetapi transformasi administratif dari Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) menjadi Hutan Desa.

"Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa ini tidak mengalihkan kepemilikan lahan dan tidak mengubah status kawasan. Kawasan ini tetap berstatus hutan lindung, berada dalam penguasaan negara, dan tidak dialihkan menjadi milik pihak manapun," kata dia.

Krisdianto juga menegaskan bahwa akses kelola masyarakat dalam kerangka Hutan Desa di kawasan itu bersifat terbatas dengan pengawasan negara.

Dia memastikan bahwa terdapat larangan tegas terhadap alih fungsi, penebangan komersial, dan jual beli lahan.

Kegiatan yang bertentangan dengan fungsi lindung dilarang dan dapat dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin.

TAGS   Gunung Wayang  Bandung Barat  Hutan Lindung  hutan desa  kemenhut  Tahura 

