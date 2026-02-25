Kawasan Hunian Eksklusif di Karawang, Tawarkan Kualitas Hidup dan Kenyamanan

jpnn.com, JAKARTA - Kota Kertabumi, kawasan hunian terpadu besutan Agung Podomoro Land, kembali melanjutkan pengembangan tahap dua.

Pengembangan dilakukan memulai pembangunan di lahan terakhir yang tersedia setelah sebelumnya sold atas pembangunan Restoran Nusantara Kampung Kecil.

Langkah ini menegaskan komitmen Kota Kertabumi dalam menghadirkan hunian eksklusif dengan fasilitas premium di Karawang, seiring meningkatnya minat masyarakat DCOH terhadap rumah tinggal dengan kualitas premium dan lingkungan yang tertata Jaya.

Tren permintaan terhadap hunian eksklusif terus menunjukkan peningkatan, khususnya di kawasan penyangga Jakarta dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat seperti di kawasan sekitar pembangunan stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Kota Kertabumi merespons kebutuhan tersebut dengan menghadirkan unit terbaru yang mengutamakan kenyamanan, privasi, serta kualitas hidup yang lebih baik.

“Kota Kertabumi merupakan kawasan eksklusif dengan lokasi strategis di Karawang Kota, dirancang untuk high-end buyer, sehingga menjawab masalah akan lahan kawasan yang sudah minim persis di koridor dan jalur pertokoan Karawang, dipastikan adalah tipe terakhir kami," kara Tedi Guswana, Regional Marketing Director.

Sebagai bagian dari pengembangan terbaru ini, Kota Kertabumi memfokuskan pemasaran pada unit Avisha, hunian compact dua lantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga muda yang ditawarkan lewat program insentif PPN DTP, memberikan nilai tambah signifikan bagi konsumen maupun investor. Skema ini diharapkan bisa mendorong kepemilikan hunian sekaligus memperkuat daya tarik investasi properti di Karawang.

“Pengembangan fase ke-2 ini menjadi fase penting bagi Kota Kertabumi. Kami ingin memastikan bahwa setiap unit yang dihadirkan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga aset bernilai jangka panjang,” ujar Tedi Guswana.