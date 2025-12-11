Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Kawasan Kota Baru Parahyangan Cocok jadi Pilihan untuk Hunian Keluarga

Kamis, 11 Desember 2025 – 20:24 WIB
Kini mencari hunian yang nyaman bukan hanya soal bangunan yang layak ditempati, tetapi juga lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, mobilitas mudah, dan akses menuju fasilitas penting. Foto: dok 99.co

jpnn.com, BANDUNG - Kota Baru Parahyangan di Bandung Barat kini menjadi salah satu kawasan yang sering direkomendasikan bagi keluarga modern yang mendambakan hunian dengan kualitas terbaik.

Jika sedang mempertimbangkan untuk membeli rumah di kawasan ini, berbagai pilihan rumah dijual di Kota Baru Parahyangan bisa ditemukan melalui platform properti seperti 99.co Indonesia.

Kawasan ini dirancang dengan konsep kota mandiri yang memadukan fasilitas lengkap, lingkungan nyaman, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Berikut sejumlah keunggulan yang menjadi alasan banyak keluarga memilih untuk tinggal di Kota Baru Parahyangan.

1. Lingkungan Nyaman dengan Konsep Kota Mandiri

Kota Baru Parahyangan dibangun dengan konsep kota mandiri yang fokus pada kenyamanan dan keseimbangan hidup penghuninya.

Lingkungan yang rapi, tertata dengan baik, serta dilengkapi banyak fasilitas publik membuat aktivitas harian terasa lebih praktis. Kawasan ini juga memiliki area hijau yang luas sehingga memberi suasana asri dan menenangkan, jauh dari hiruk pikuk pusat kota namun tetap memiliki akses yang mudah ke berbagai kebutuhan.

