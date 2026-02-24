Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Kawasan Properti di Tangerang Raya Jadi Salah Satu Magnet Investasi

Selasa, 24 Februari 2026 – 18:50 WIB
Kawasan Properti di Tangerang Raya Jadi Salah Satu Magnet Investasi - JPNN.COM
Kawasan properti di Tangerang Raya jadi salah satu magnet investasi, salah satu pemain utama yang konsisten mendominasi pasar adalah Paramount Gading Serpong. Foto dok. Paramount

jpnn.com - Dinamika pasar properti di kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang Raya, terus menunjukkan performa impresif di awal tahun 2026. Salah satu pemain utama yang konsisten mendominasi pasar adalah Paramount Gading Serpong. 

Dengan reputasi kredibel dan pengembangan yang adaptif, kawasan ini sukses memperkuat posisinya sebagai destinasi hunian dan bisnis paling diminati. Kuatnya performa Paramount Gading Serpong sejalan dengan data makro yang menggembirakan. 

Berdasarkan data Cushman & Wakefield, pada paruh kedua 2025, wilayah Jabodetabek dan Karawang mencatat lebih dari 4.500 unit residensial baru, di mana Tangerang menyumbang porsi terbesar hingga 55%.

Baca Juga:

Kondisi ini didorong oleh beberapa faktor kunci yaitu penurunan suku bunga yang menyentuh angka 4,75% pada September 2025 yang meningkatkan daya beli masyarakat. Kelanjutan insentif PPN 100% dari pemerintah untuk hunian hingga Rp 5 miliar menjadi stimulus utama bagi keluarga muda dan profesional.

"Di sisi lain, data Indonesia Property Watch mencatat peningkatan penjualan rumah di Tangerang sebesar 11,1% pada kuartal IV 2025," kata Direktur Paramount Land, Chrissandy Dave, Selasa (24/2).

Dia mengungkapkan, pertumbuhan kawasan komersial di sisi selatan Gading Serpong sangat progresif. Kawasan seperti Maggiore, Pisa Grande, Sorrento, hingga Manhattan District kini telah menjelma menjadi pusat aktivitas urban yang hidup.

Baca Juga:

"Sebagai bukti, Paramount Gading Serpong mencatat penjualan gemilang pada tahun 2025. Grand Boulevard Aniva Studio Loft terjual habis dalam lima tahap pra-NUP, bahkan, permintaan untuk Maggiore Fresh Market mencapai lima kali lipat dari ketersediaan unit," ujar Chrissandy.

Kesuksesan ini berlanjut pada Januari 2026 melalui penjualan Maggiore Square West yang kembali menarik minat tinggi dari para investor.

Kawasan properti di Tangerang Raya jadi salah satu magnet investasi, salah satu pemain utama yang konsisten mendominasi pasar adalah Paramount Gading Serpong

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   properti  tangerang raya  investasi  paramount gading serpong 
BERITA PROPERTI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp