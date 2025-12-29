Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kawasan Wisata Monas Dikunjungi 130 Ribu Orang Selama Akhir Pekan

Senin, 29 Desember 2025 – 08:38 WIB
Kawasan Wisata Monas Dikunjungi 130 Ribu Orang Selama Akhir Pekan - JPNN.COM
Warga menikmati suasana di Monas, Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 130.442 orang mengunjungi tugu dan kawasan wisata Monas di Jakarta Pusat pada Sabtu (27/12) dan Minggu (28/12) yang bertepatan dengan masa cuti bersama dalam rangka Natal 2025.

Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Muhammad Isa Sarnuri saat dihubungi di Jakarta, Senin, menyebutkan, pada Sabtu (27/12), Monas dikunjungi sebanyak 67.021 orang, lebih banyak dibandingkan Sabtu (20/12/2024), yakni sebanyak 49.188 orang.

Sementara pada Minggu (28/12), salah satu lokasi wisata di Jakarta itu dikunjungi 63.421 orang. Dari jumlah itu, 48.418 orang menyambangi area kawasan, sementara sisanya, yakni 15.003 orang menyempatkan diri mengunjungi Tugu Monas.

Baca Juga:

Pengelola Monas menghadirkan sejumlah atraksi untuk pengunjung, yakni "video mapping" dan air mancur menari selama tiga hari pada 25,26 dan 28 Desember 2025.

“Ini menjadi bagian dari Program Monas Week 2025,” ujar dia dikutip dari Antara, Senin (29/12).

Selain itu, adapula atraksi tata cahaya (lighting) bertema "Hutan Menyala", sebagai upaya mengajak masyarakat menikmati suasana malam di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Baca Juga:

Pada Minggu malam, hujan sempat mengguyur kawasan Monas dan sekitarnya, namun pertunjukan air mancur menari dan "video mapping" tetap dilaksanakan. Sejumlah orang tetap berada di sana untuk menyaksikan atraksi tersebut. (antara/jpnn)

Sebanyak 130 ribu lebih orang mendatangi kawasan wisata Monas pad akhir pekan tadi.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   akhir pekan  Kawasan wisata  Monas  libur akhir pekan 
BERITA AKHIR PEKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp