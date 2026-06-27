KAWI Rayakan HUT Pertama, Momen Refleksi Perjalanan Melestarikan Budaya Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Awi Warisan Budaya Indonesia (KAWI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 melalui acara tasyakuran yang diselenggarakan di Lume Coffee, Jakarta Selatan.

Peringatan ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan KAWI dalam upaya melestarikan dan memperkenalkan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.

KAWI merupakan komunitas yang didirikan oleh Yenny Maryani sebagai wadah kolaborasi yang berkomitmen melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya Indonesia melalui berbagai kegiatan seni, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh Amelia Salim selaku Ketua KAWI, Florentina Lis selaku Penasihat KAWI, jajaran pengurus dan anggota KAWI, serta Dr. Ir. Giwo Rubianto, M.Pd. selaku tamu kehormatan.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penampilan seni angklung dan tari tradisional, sambutan-sambutan, pemutaran video perjalanan satu tahun KAWI, penyerahan plakat penghargaan, doa bersama, pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun, ramah tamah, serta hiburan.

Pada kesempatan tersebut, KAWI memberikan plakat penghargaan kepada Dr. Ir. Giwo Rubianto, M.Pd, selaku tamu kehormatan.

Dalam sambutannya, Giwo menyampaikan bahwa perjalanan KAWI bukan sekadar perjalanan sebuah organisasi, tetapi juga perjalanan menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.

“Angklung bukan hanya alat musik, melainkan simbol harmoni, gotong royong, dan persatuan. Setiap nada yang dihasilkan mengajarkan bahwa keindahan tercipta ketika kita saling melengkapi dan bekerja bersama," tuturnya/